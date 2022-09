Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Reiterstraße

Pirmasens (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Donnerstag, um 11:35 Uhr, die Reiterstraße in Richtung Molkenbrunnerstraße. Dabei streifte der Pkw in Höhe der Hausnummer 8 zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkw. Dabei wurde ein Schaden von insgesamt 1500 Euro verursacht.

Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Die Fahrerin wird als Frau mit braunen Haaren, im Alter von 40-50 Jahren beschrieben. Das Kennzeichen konnte der Zeuge leider nicht ablesen.

Anhand des abgerissenen Außenspiegels den Verursacherfahrzeuges konnte bereits ermittelt werden, dass es sich um einen silbernen Mazda 2/DE, Baujahr 2007 bis 2014 handeln muss.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell