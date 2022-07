POL-HX: 22-Jährige verletzt sich bei Verkehrsunfall - Hoher Sachschaden

Warburg (ots) - Bei einem Unfall in Warburg auf dem Profitweg am Mittwoch, 29. Juni, hat sich ein Radfahrer verletzt. Ein unfallbeteiligtes Fahrzeug und eine helfende Zeugin werden nun von der Polizei gesucht. Ein 26-jähriger E-Bike-Fahrer meldete am Donnerstag, 30. Juni, der Polizei in Warburg, dass er am Vortag gegen 17.30 Uhr auf dem Profitweg von der Landfurt Richtung Kreisverkehr am Generationenspielplatz unterwegs war. Der Radfahrer wollte in den Kreisverkehr ...

mehr