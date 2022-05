Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch/ WhatsApp-Betrüger kassieren ab/ Reifen zerstochen/ In Schlangenlinien über den Gehweg

Iserlohn (ots)

Am Wochenende, zwischen Freitagabend und Montagmorgen, haben Unbekannte versucht, die Bürotür eines Geschäftes am Theodor-Heuss-Ring aufzubrechen. Sie gelangten offenbar nicht in die Räume.

Diese Nachricht könnte jeden erreichen: "Hallo Mama, mein Handy ist defekt. Ich habe eine neue Nummer." Per WhatsApp verschickt, erreicht diese Massen-Message derzeit wieder Menschen, die wirklich erwachsene Kinder haben und der Lügengeschichte glauben. Und dann der Bitte folgen, für die angebliche Tochter Geld zu überweisen. So passierte es in dieser Woche einer 62-jährigen Iserlohnerin. Hilfsbereit überwies sie den geforderten vierstelligen Betrag. Die echte Tochter hatte am nächsten Tag Geburtstag. Als die Mutter mit ihrer echten Tochter telefonierte, flog der Schwindel auf. Dabei wäre Bettel-Message so einfach als Betrugsversuch zu entlarven: Durch einen Rückruf bei der "alten" Rufnummer. Deshalb rät die Polizei: Vergewissern Sie sich, dass am anderen Ende wirklich Ihre Tochter oder Ihr Sohn um Hilfe bitten! Überweisen Sie nichts ins Blaue hohe Geldbeträge!

In der Nacht zum Sonntag wurden an einem in der Kampstraße geparkten Hyundai alle vier Reifen zerstochen.

Weil er heute Morgen um 2.20 Uhr mit einem Faltrad in Schlangenlinien über den Gehweg der Untergrüner Straße fuhr, zog ein 34-jähriger Iserlohner die Aufmerksamkeit einer Streifenwagen-Besatzung auf sich. Den Polizeibeamten gab er zu, "Pep" konsumiert habe und überreichte ein Ü-Ei mit weißem Pulver. Das Fahrrad habe er für ein paar Euro "von einem Freund" gekauft - obwohl solche Faltfahrräder deutlich teurer sind. Die Polizei beschlagnahmte das mutmaßlich gestohlene Fahrrad und stellte die Drogen sicher. Der 34-Jährige wurde zur Blutprobe gebeten. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Drogengesetz, Hehlerei und Fahrens unter Rauschmitteleinfluss. (cris)

