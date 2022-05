Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 82-Jährige beim Einkaufen bestohlen

Plettenberg (ots)

Eine 82-jährige Plettenbergerin wurde am Dienstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Herscheider Straße bestohlen. Gegen 14.50 Uhr hatte sie ihre Handtasche in den Einkaufswagen gestellt. An der Kasse bemerkte sie, dass der Reißverschluss offen stand und ihr Portemonnaie weg war. Sie hatte keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. In dem Geschäft sei wenig los gewesen und sie habe ihren Wagen stets neben sich gehabt. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der Bankkarte, so dass diese auch nicht mehr im Lastschriftverfahren eingesetzt werden kann. Die Polizei rät weiter dringend zur Vorsicht beim Einkaufen, insbesondere in Discountern. Dort suchen Taschendiebe bevorzugt ihre oft älteren Opfer. Deshalb sollten Kundinnen und Kunden ihre Geldbörsen dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell