POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung Im Grund

Werdohl (ots) - Eine 81-Jährige vermisst nach dem Einkauf am Montag gegen 14 Uhr in einem Discounter an der Heinrichstraße ihre Geldbörse. Sie bezahlte ihren Einkauf. Zu Hause stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war. Es besteht der Verdacht, dass sie bestohlen wurde. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach Opfern suchen. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

