Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellte falsche Dokumente sicher

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Morgen einen verfälschten guineischen Reisepass sowie eine als gestohlenen gemeldete belgische Identitätskarte sichergestellt. Beide Dokumente zeigte ein 24-jähriger guineischer Staatsangehöriger vor, der als Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich an der Europabrücke kontrolliert wurde. Zur Herkunft der falschen Ausweise konnte er nur ungenaue Angaben machen und gab an, diese in Italien gekauft zu haben. Er wird nun wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise beanzeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zum zuständigen Ausländeramt entlassen, welches die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell