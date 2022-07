Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebstahl aus Pkw in mehreren Fällen angezeigt

Warburg (ots)

In den letzten Tagen sind wieder Diebe unterwegs gewesen, die aus unverschlossenen Fahrzeugen Gegenstände stehlen konnten.

Am Donnerstag, 23. Juni, war eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Pkw entwendet worden, der im Bereich Alter Postweg Ecke Paderborner Tor in Warburg von 12.00 Uhr bis 15.30 Uhr abgestellt war. In dem Portemonnaie befanden sich glücklicher Weise keine Bankkarten oder Bargeld.

Am Dienstag, 28. Juni, stellte eine junge Frau ihren Pkw gegen 13.20 Uhr an der Marktstraße in Borgentreich ab und verschloss beim Verlassen des Fahrzeugs die Fahrertür. Nur fünf Minuten später stellte die Frau fest, dass ihr Rucksack, der sich auf dem Beifahrersitz befunden hatte, fehlte. In dem Rucksack befand sich unter anderem ein Mobiltelefon. Um in das Fahrzeug zu gelangen nutzte der Dieb offensichtlich den unverschlossenen Kofferraum.

Am Donnerstag, 30. Juni, reichten einem Unbekannten ebenfalls nur wenige Minuten, um einen Diebstahl zu begehen. Ein Fahrzeug wurde verschlossen um 13.25 Uhr auf der Klosterstraße in Warburg abgestellt. Das Beifahrerfenster war einen Spalt weit geöffnet. In der Mittelkonsole lag ein Mobiltelefon, auf dem Beifahrersitz eine Tasche. Beides war innerhalb von drei Minuten entwendet worden.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu diesen Straftaten unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen und rät, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zu lassen und diese immer, auch wenn Sie nur kurzzeitig verlassen werden, zu verschließen. /ell

