Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrüche in Borgentreich - Zeugenaufruf

Borgentreich (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen zu mehreren Einbrüchen in Borgentreich aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise.

In einen Imbiss an der Emmerkertorstraße drangen am Mittwoch, 29. Juni, gegen 02.45 Uhr, drei unbekannte Personen ein und stahlen Bargeld und ein Smartphone. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Zwischen Dienstag, 28. Juni, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 29. Juni, 15.00 Uhr, hatten sich Unbekannte Zutritt zur Schützenhalle am Grünen Weg verschafft und Werkzeug entwendet. In derselben Nacht suchten im Zeitraum von 22.00 Uhr bis 05:45 Uhr Unbekannte ein Geschäft an der Rosbachallee auf. Es wurde Bargeld entwendet.

Weiterhin wurde der Polizei ein Einbruch in einen Bürocontainer einer Deponie an der Muddenhagener Straße gemeldet, bei dem ein Handy gestohlen wurde. Als Zeitraum für diese Straftat wurde Donnerstag, 23. Juni, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 29. Juni, 08.00 Uhr, angegeben.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen wird noch ermittelt. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 05641/78800 entgegen. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell