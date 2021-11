Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Eine Kaffeepause mit der Polizei in der Hattinger Innenstadt. Wir laden Sie herzlichst ein!

Hattingen (ots)

Am kommenden Donnerstag (25.11) möchten wir Sie von 12 bis 18 Uhr in der Innenstadt von Hattingen (Heggerstraße / Augustastraße) auf einen Kaffee einladen. Hier haben Kolleginnen und Kollegen verschiedener Tätigkeitsfelder ein offenes Ohr für Ihre Anliegen. Besuchen Sie uns am Oldtimer Coffee-Truck und genießen Sie ein kostenloses, von Barista professionell hergestelltes, Heißgetränk. Egal ob Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen; jeder ist herzlich eingeladen vorbeizukommen und sich mit den Beamtinnen und Beamten auszutauschen. Wir freuen uns aus Sie. Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen und dem in den Weihnachtsmarkt integrierten Stand behalten wir uns vor, die 2G-Regel vor Ort zu kontrollieren, um ein risikofreies Miteinander zu gewährleisten.

