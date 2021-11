Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbruch in Schule

Sprockhövel (ots)

Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Schule an der Dresdener Straße ein. Sie hebelten eine Seitentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Schule. Augenscheinlich durchsuchten die Täter die Spinde der Lehrerschaft. Was genau gestohlen wurde ist derzeit noch unklar. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

