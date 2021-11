Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Erdgeschosswohnung

Schwelm (ots)

Am Montag (22.11) brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schützenstraße ein. Die Wohnungsinhaberin bemerkte bei ihrer Rückkehr, dass die Terrassentür offen stand, dann fielen ihr die durchwühlten Schränke und Räume auf. Als Beute erlangten die Einbrecher einen kleinen Bargeldbetrag und Schmuck

