Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Kindergarten-Einbruch angezeigt

HemerHemer (ots)

Unbekannte haben versucht, in den Kindergarten an der Lamferstraße einzubrechen. Sie hebelten zwischen dem 23. November und dem vergangenen Freitag ein Fenster auf, gelangten jedoch nicht in das Objekt. Hinweise nimmt die Wache Hemer entgegen.

