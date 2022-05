Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Fahrerin musste nach Unfall zur Blutprobe

Reichshof (ots)

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Mittwoch (4. Mai) auf der L133 in Pettseifen mit einem weißen Honda kollidiert und hat sich dabei leicht verletzt. Um 18:45 Uhr fuhr die 55-jährige Wiehlerin mit ihrem Pedelec auf der L133 aus Richtung Hunsheim kommend bergab in Richtung Wiehl. In einer scharfen Rechtskurve geriet die Wiehlerin in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Honda eines 27-jährigen Reichshofer. Während der Unfallaufnahme führten die Polizisten einen Alkoholtest bei der 55-Jährigen durch. Dieser verlief positiv, so dass die Beamten eine Blutprobe anordneten.

