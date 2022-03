POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Auto aufgebrochen und Radio gestohlen (10./11.03.2022)

Zimmern ob Rottweil (ots) - Über 50 Gitterboxen sind vom Gelände einem Betrieb für Blechverarbeitung in der Herrenbühlstraße spurlos verschwunden. Die Firma geht von einem Diebstahl aus und hat am Freitag deswegen Anzeige bei der Polizei erstattet. Diese geht davon aus, dass die Gitterboxen in der Nacht zum Freitag zwischen 21 Uhr und 6 Uhr gestohlen wurden. Der Wert der leeren Behältnisse gibt sie mit 8.000 Euro ...

mehr