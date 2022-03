Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Gitterbehälter gestohlen

Zimmern ob Rottweil (ots)

Über 50 Gitterboxen sind vom Gelände einem Betrieb für Blechverarbeitung in der Herrenbühlstraße spurlos verschwunden. Die Firma geht von einem Diebstahl aus und hat am Freitag deswegen Anzeige bei der Polizei erstattet. Diese geht davon aus, dass die Gitterboxen in der Nacht zum Freitag zwischen 21 Uhr und 6 Uhr gestohlen wurden. Der Wert der leeren Behältnisse gibt sie mit 8.000 Euro an. Wer für die Tat in Frage kommt ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 0741 477-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell