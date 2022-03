Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Klengen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Scheiben an Turnhalle mit Pflastersteinen eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise (10.03.2022)

Klengen (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 15 und 16 Uhr, mehrere Scheiben an einer Turnhalle einer Schule in der Schulstraße eingeworfen. Die Täter beschädigten drei Fenster und warfen ein weiteres Fenster mit mehreren Pflastersteinen ein. Die Steine entnahmen die Unbekannten aus dem Gehweg vor der Halle. Die Höhe des an den Fenstern entstanden Sachschadens ist noch nicht bekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, oder sonst Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

