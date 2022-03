Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Brandalarm in Klinikum (10.03.2022)

Donaueschingen (ots)

Wegen eines Brandalarms im Krankenhaus in der Sonnhaldenstraße sind Polizei und Feuerwehr am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Melder auf einer im Umbau befindlichen und damit nicht belegten Station ausgelöst. Die Feuerwehr stellte eine Rauchentwicklung in einer Zwischendecke fest, zu einem offenen Feuer kam es nicht. Die Ursache der Rauchentwicklung ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell