Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Welschingen, Lkr. Konstanz) Erheblich betrunkene Autofahrerin baut Unfall (10.03.2022)

Welschingen (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, im Kreisverkehr der Landesstraße 191 mit der Bahnstraße und der Otto-Hahn-Straße bei Welschingen einen Unfall verursacht. Von Engen kommend fuhr die 69 Jahre alte Frau mit einem Mercedes in den Kreisverkehr ein und wollte diesen an der zweiten Ausfahrt in Richtung Singen verlassen. Infolge ihrer Alkoholisierung verlor die Frau im Kreisverkehr die Kontrolle über das Auto, kam mit dem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Bereich der Bahnstraße mit einem Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der 69-Jährigen fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Ergebnis von 3,6 Promille. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Zudem muss sie sich in einem Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinwirkung und dem dabei verursachten Unfall verantworten. An ihrem Mercedes entstand Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell