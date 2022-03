Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Vollbrand auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Emstek +++ Mehrstündige Vollsperrung

Gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte sich am Mittwoch, 16. März 2022, gegen 16:00 Uhr, eine 55-jährige Frau aus Oldenburg, als ihr Volvo auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Osnabrück, kurz hinter der Anschlussstelle Ahlhorn, während der Fahrt plötzlich in Brand geriet.

Die Fahrerin lenkte ihren Pkw auf den Standstreifen und verließ das Fahrzeug, bevor es kurze Zeit später in Vollbrand stand. Die 55-Jährige blieb unverletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Emstek rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Kamerad*innen aus. Das Löschwasser gelangte bei dem Einsatz in die Kanalisation, sodass Regenwasser, welches sich in einem Regenrückhaltebecken befand, verunreinigt wurde. Für die Reinigung wurde eine Spezialfirma aus Cloppenburg beauftragt. Die Untere Wasserbehörde wurde ebenfalls zu dem Brandort angefordert. Auch die verunreinigte Fahrbahn musste von einer Spezialfirma gereinigt werden. Das Technische Hilfswerk Cloppenburg war mit der Ölwehr ebenfalls am Einsatzort.

Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 37.000 Euro.

Während des Löscheinsatzes wurde die Richtungsfahrbahn Osnabrück von der Autobahnmeisterei Oldenburg voll gesperrt. Es entstand ein Rückstau von bis zu einen Kilometer Länge. Die Vollsperrung konnte gegen 20:50 Uhr wieder aufgehoben werden.

