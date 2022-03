Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 16. März 2022, in dem Zeitraum von 9:45 bis 11:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter*innen in ein Wohnhaus in der Straße "Am Grünen Kamp" in Delmenhorst ein.

Die Täter*innen hebelten eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und verschafften sich somit Zutritt in die Räumlichkeiten. Diese wurden durch die unbekannten Personen durchsucht und in dem Zuge Bargeld und Münzen entwendet.

Mögliche Zeugen oder Personen, die verdächtige Umstände beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell