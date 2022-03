Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Schüsse aus Luftdruckwaffe in Nordenham +++ Täter ermittelt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 10. März 2022, gegen 21:30 Uhr, wurde eine 79-jährige Fahrradfahrerin auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am "Mittelweg" in Nordenham durch einen Schuss leicht verletzt. Das Geschoss wurde mutmaßlich aus einer Luftdruckwaffe abgefeuert.

In der Nacht von Freitag, 11. März 2022, auf Samstag, 12. März 2022, befuhr ein 24-Jähriger Mann gegen Mitternacht mit seinem Mercedes den "Mittelweg". Auf Höhe eines mehrstöckigen Wohngebäudes, in unmittelbarer Nachbarschaft des oben genannten Verbrauchermarktes, vernahm er ein Knallgeräusch. Daraufhin konnte er an seinem Fahrzeug einen Schaden feststellen, der ebenfalls auf einen Schuss einer Luftdruckwaffe zurückzuführen war.

Am Dienstag, 15. März 2022, wurde gegen 1:15 Uhr ein weiterer Pkw auf diese Art und Weise beschädigt. Ein 54-Jähriger befuhr mit einem Volkswagen den "Mittelweg" an der zuvor genannten Tatörtlichkeit.

In dem Zuge wurden durch die Polizei Nordenham intensive Ermittlungen geführt. In den Vormittagsstunden des Dienstags, 15. März 2022, erhärtete sich ein Tatverdacht gegen einen 23-jährigen Mann.

Durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes erwirkt. Die Durchsuchung führte zum Auffinden umfangreicher Beweismittel, die beschlagnahmt wurden. Der 23-Jährige räumte ein, dass er gemeinsam mit einem 17-jährigen Mittäter mehrere Nächte infolge mit einer Luftdruckwaffe aus seiner Wohnung geschossen habe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell