POL-GM: Pedelec gestohlen

Reichshof (ots) - Bei einer Kontrollaktion vor einem Kindergarten in der Hesperter Straße in Reichshof-Heidberg hat die Polizei am Dienstagvormittag (3. Mai) zahlreiche Verstöße festgestellt. Insgesamt ahndete die Polizei in vier Stunden 135 Verstöße in der Tempo-30-Zone. In 44 Fällen waren die Verkehrsteilnehmenden so schnell, dass eine ...

mehr