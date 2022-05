Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geschwindigkeitskontrollen vor Kindergarten - 135 Verstöße in vier Stunden

Reichshof (ots)

Bei einer Kontrollaktion vor einem Kindergarten in der Hesperter Straße in Reichshof-Heidberg hat die Polizei am Dienstagvormittag (3. Mai) zahlreiche Verstöße festgestellt. Insgesamt ahndete die Polizei in vier Stunden 135 Verstöße in der Tempo-30-Zone. In 44 Fällen waren die Verkehrsteilnehmenden so schnell, dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet wurde; 18-mal davon im Bereich der Punktebestrafung. Drei Fahrer erwartet ein Fahrverbot. Neben einigen zu schnellen Pkw fielen auch zehn Motorräder, sieben LKW und zwei Busse durch überhöhte Geschwindigkeit auf. Am schnellsten war ein Auto mit 68 km/h bei erlaubten 30 km/h. Hier wird ein Bußgeld von 260 Euro fällig. Hinzu kommen ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Teuer wird es auch für einen Autofahrer, der gleich zweimal in die Kontrollstelle fuhr und das mit jeweils mehr als 21 km/h über dem Tempolimit. Mehrfach geblitzt wurde auch ein Motorradfahrer. Er rauschte sogar dreimal in die Messstelle. Vier Gurtverstöße und ein Handyverstoß wurden in der Zeit ebenfalls geahndet. Die Polizei wird weiterhin regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

