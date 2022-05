POL-GM: Metallgegenstände von Firmenhof gestohlen

Reichshof (ots) - Ein 36-jähriger Mann aus Neuss ist am Montag (2. Mai) in Reichshof-Buchen mit seinem Motorrad gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 36-Jährige fuhr um 16:05 Uhr auf der L324 in Fahrtrichtung Buchen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ...

