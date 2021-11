Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hohes Feld

Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am 09.11.2021, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.15 Uhr, über das Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Hohes Feld" in Coesfeld ein.

Im Inneren des Hauses durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zu einem möglichen Diebesgut kann derzeit noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell