Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl

Dahn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein in der Mühlgasse in einem Carport abgestelltes und mittels Schloss gesichertes Mountainbike der Marke Cube, schwarz/weiße Lackierung, durch unbekannte Täter entwendet. Die Schadenshöhe beträgt rund 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. |pidn

