Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Fälle versuchter Brandstiftung im Waldgebiet "Clauser Tal"

Ein Mountainbiker konnte am 17.09.22, gegen 11:40 Uhr auf dem Waldweg Nr. 28 einen brennenden Baum feststellen. Der Weg führt vom Waldparkplatz an der L497 zwischen Rodalben und Imsbacher Mühle über die Wanderwege "Clauser Tal" entlang des Dreiweiherbachs in Richtung Kuhfelsen. Die Feuerwehr Rodalben rückte an und konnte den Baum löschen, bevor es zu einer Ausbreitung des Brandes kam. In der Vergangenheit war es in diesem Bereich zu weiteren versuchten Brandstiftungen gekommen. Diese Taten ereigneten sich am 23.08.2002, 04.09.2022 und 08.09.22. Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06333/927-0 oder per Email (piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de). |piwfb

