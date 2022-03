Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Wohlenrode

Celle (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 15:00 Uhr und Dienstag, 22:00 Uhr, ist es in Eldingen, Ortseil Wohlenrode, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte in der Straße "An der Worth" mit dem Zaun des angrenzenden Grundstückes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Lachendorf unter 05145-284210 zu melden.

