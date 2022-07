Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pressesprecher der Stuttgarter Polizei verabschiedet

Stuttgart (ots)

Polizeipräsident Franz Lutz hat am Montag (25.07.2022) den langjährigen Pressesprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart, Erster Polizeihauptkommissar Stefan Keilbach, in den Ruhestand verabschiedet. In einer Feierstunde im Polizeipräsidium an der Hahnemannstraße würdigte der Polizeipräsident die Arbeit des scheidenden Pressesprechers. Im Jahr 2006 übernahm Keilbach die Leitung der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit. Die Fußballweltmeisterschaft war sein erster Großeinsatz als Chef-Pressesprecher und viele weitere sollten folgen, so dass er sich schnell als "Gesicht der Stuttgarter Polizei" einen Namen gemacht hat. Er war zudem nicht nur Sprachrohr der Polizei, sondern auch Bürgerreferent und damit erster Ansprechpartner für viele Sorgen und Nöte der Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger. Keilbach setzte auch im Bereich soziale Medien neue Maßstäbe bei der Polizei Baden-Württemberg. Unter seiner Ägide wurden im Jahr 2010 die Facebook- und Twitterkanäle der Polizei Stuttgart initiiert, die ersten und bis heute größten landesweit. Präsident Lutz dankte Stefan Keilbach für sein Engagement über die ganzen Jahre hinweg und wünschte ihm und seiner anwesenden Frau für die Zukunft alles Gute.

Stefan Keilbach, geboren am 26. November 1961 in Stuttgart

- 1979: Einstellung bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen

- 1983: Versetzung zur Landespolizeidirektion Stuttgart II, mit verschiedenen Stationen u.a. beim damaligen Polizeirevier Hornbergstraße und bei der Einsatzhundertschaft

- 1995: Referat Öffentlichkeitsarbeit als Sachbearbeiter

- 1998: Versetzung zur Diensthundeführerstaffel als stv. Leiter

- 2000: erneut zum Referat Öffentlichkeitsarbeit als Sachbearbeiter

- Juni 2002 bis Juni 2003: Abordnung zum Innenministerium BW (Pressestelle)

- 2006: Bestellung zum Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

