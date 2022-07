Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Raubüberfall geflüchtet - Öffentlichkeitsfahndung mit Echtbildern

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagvormittag (21.07.2022) ein Wettbüro an der Neckarstraße ausgeraubt und zirka 800 Euro erbeutet. Der Unbekannte betrat das Lokal gegen 10.30 Uhr, bedrohte eine 22 Jahre alte Mitarbeiterin mit einer Waffe, und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Als der Täter auf einen 35 Jahre alten Kunden aufmerksam wurde, forderte er ihn auf sich ruhig zu verhalten und bedrohte auch ihn mit der Waffe. Währenddessen kam die 22-jährige Frau der Aufforderung des Täters nach und verstaute das Bargeld in seiner mitgeführten Tasche. Anschließend flüchtete der Mann über die Neckarstraße in Richtung Metzstraße. Bei dem Täter handelt es sich um einen zirka 180 Zentimeter großen Mann, welcher mit einer blauen Jeans, dunklen Schuhen mit heller Sohle und einem dunkelblauen Kapuzenpullover mit der Aufschrift "Champion" bekleidet war. Außerdem trug er eine Piloten-Sonnenbrille sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung. Bei der Waffe soll es sich um eine silberne Pistole gehandelt haben. Von privater Seite wird eine Auslobung in Höhe von 5.000 Euro bereitgestellt. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden

Hinweis an die Redaktionen:

Die beigefügten Bilder sind nur im geschützten Bereich abrufbar und dienen aus datenschutzrechtlichen Gründen ausschließlich zur einmaligen Veröffentlichung zu Fahndungszwecken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell