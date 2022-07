Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handy und Autoschlüssel gestohlen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmittag (24.07.2022) einen 16 Jahre alten Jugendlichen im Bereich der Alten Dorfstraße vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einem 34-Jährigen sein Mobiltelefon sowie seinen Autoschlüssel gestohlen zu haben. Der 34 Jahre alte Mann war in der Nacht auf Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs, als er das Fehlen der Gegenstände bemerkte. Nachdem er sein Mobiltelefon geortet hatte, entdeckte er den Tatverdächtigen schließlich in der Alten Dorfstraße und sprach ihn auf den Diebstahl an. Nach Aufforderung händigte ihm der Jugendliche das Handy wieder aus. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 16-Jährigen in der Folge vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen sowie seiner Wohnung fanden die Beamten unter anderem mehrere Mobiltelefone. Die Herkunft der Telefone ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten Beamte den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell