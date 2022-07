Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Freitag (22.07.2022) in der Epplestraße eine 83-jährige Seniorin bestohlen. Die 83-Jährige hob gegen 11.50 Uhr an einem Geldautomaten mehrere Hundert Euro ab und begab sich mit ihrem Rollator in ein Gebäude an der Epplestraße. Dort hielt ihr die Unbekannte die Tür auf. Beim Betreten des Aufzuges nutzte die Frau die Gelegenheit und stahl die Geldbörse mit persönlichen Papieren und Bargeld aus dem Rollator. Ob die Unbekannte die Seniorin bereits am Geldautomaten beobachtet hatte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Frau soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und 160 bis 165 Zentimeter groß sein. Sie sprach gebrochen Deutsch und hatte ihre blondgefärbten Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu wenden.

