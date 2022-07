POL-S: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann soll am Freitagmittag (22.07.2022) eine 26 Jahre alte Frau an der Stadtbahnhaltestelle Rotebühlplatz sexuell belästigt haben. Der Unbekannte soll ihr gegen 13.40 Uhr auf einer Rolltreppe in der Rotebühlpassage an das Gesäß gefasst und sie verbal belästigt haben. Anschließend fuhr er mit der Rolltreppe wieder nach oben und soll zwei weitere Frauen belästigt und einer ...

mehr