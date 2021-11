Polizei Steinfurt

POL-ST: Obduktionsergebnis liegt vor: Tod durch Stichverletzungen - Richter ordnet Untersuchungshaft gegen 45-Jährigen an.

Ibbenbüren (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung: " Gewaltsamer Tod einer 44-Jährigen in Ibbenbüren - Mordkommission im Einsatz" (ots vom 5.11., 14:58 Uhr)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 44-Jährigen in Ibbenbüren, ist der Leichnam der Frau am Freitag (5.11.) im Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Münster obduziert worden. "Ursächlich für den Tod waren Messerstiche in den Hals der 44-Jährigen. Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, seine getrennt lebende Ehefrau aus niedrigen Beweggründen ermordet zu haben, da er die Trennung nicht akzeptieren wollte", verdeutlichte Oberstaatsanwalt Dirk Ollech.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ eine Richterin am Samstagmorgen (06.11.) Haftbefehl wegen Mordes gegen den 45-jährigen Beschuldigten. Dieser äußerte sich bei der richterlichen Vorführung nicht zu dem Geschehensablauf. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

