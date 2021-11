Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus

Rheine (ots)

Im Wittelsbachweg in Rheine brachen unbekannte Täter am Donnerstagabend (04.11.2021) im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 20.15 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang über ein aufgehebeltes Fenster im rückwärtigen Bereich im Erdgeschoss. Durchsucht wurden diverse Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

