Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch in Einfamilienhaus

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstag (02.11.21), 15.00 Uhr, und Mittwoch (03.11.21), 13.30 Uhr, in ein Haus an der Brookstraße in Borghorst eingebrochen. Der Spurenlage zufolge hebelten die Täter die Kellertür auf und gelangten so ins Innere. Im Haus durchsuchten sie zahlreiche Schubladen und Schränke nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Geschädigte war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht vor Ort. Zeugen hatten am Mittwochmorgen zwei unbekannte Personen beobachtet, wie sie offenbar durch mehrere Gärten an der Brookstraße liefen. Nähere Angaben liegen nicht vor. Weitere Zeugenhinweise werden bei der Polizei in Steinfurt entgegengenommen unter Telefon 02551/15-4115.

