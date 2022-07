Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frauen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann soll am Freitagmittag (22.07.2022) eine 26 Jahre alte Frau an der Stadtbahnhaltestelle Rotebühlplatz sexuell belästigt haben. Der Unbekannte soll ihr gegen 13.40 Uhr auf einer Rolltreppe in der Rotebühlpassage an das Gesäß gefasst und sie verbal belästigt haben. Anschließend fuhr er mit der Rolltreppe wieder nach oben und soll zwei weitere Frauen belästigt und einer erneut an das Gesäß gefasst haben. Der Täter soll etwa 60 Jahre alt, 160 cm groß und sonnengebräunt sein. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einem blau-weiß-karierten Hemd. Er sprach vermutlich mit osteuropäischem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

