POL-S: Kind geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Ein unbekannter junger Mann hat am Donnerstagabend (21.07.2022) eine 19 Jahre alte Passantin ausgeraubt. Die junge Frau stand gegen 20.10 Uhr in einem Durchgang zu einem Hinterhof an der Gablenberger Hauptstraße, als der Unbekannte ihr plötzlich das Bargeld in Höhe von 120 Euro, das sie in der Hand hielt, wegriss. Als die 19-Jährige versuchte, das Geld wiederzubekommen, sprühte ihr der Täter ...

mehr