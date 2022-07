Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter junger Mann hat am Donnerstagabend (21.07.2022) eine 19 Jahre alte Passantin ausgeraubt. Die junge Frau stand gegen 20.10 Uhr in einem Durchgang zu einem Hinterhof an der Gablenberger Hauptstraße, als der Unbekannte ihr plötzlich das Bargeld in Höhe von 120 Euro, das sie in der Hand hielt, wegriss. Als die 19-Jährige versuchte, das Geld wiederzubekommen, sprühte ihr der Täter Reizgas ins Gesicht und flüchtete. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen großen, dünnen Jugendlichen mit kurzen dunklen Haaren handeln. In der Nähe hielt sich ein weiterer Jugendlicher auf, der ein weißes T-Shirt und eine weiße Basecap trug. Ob er mit der Tat in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell