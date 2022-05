POL-IZ: 220531.7 Nordhastedt: Einbrecher verschwinden unverrichteter Dinge

Pahlen (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Pahlen zu einem Einbruch in eine Gaststätte gekommen. Aus Geldspielautomaten entwendeten die Täter Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Samstag, 21.30 Uhr, bis zum Montag, 07.30 Uhr, drangen Unbekannte über ein Fenster in die Gaststätte in der Schulstraße ein. Im Inneren verschafften sie sich gewaltsam Zugriff auf den Inhalt von zwei ...

mehr