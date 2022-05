POL-IZ: 220531.4 Pahlen: Einbruch in Gaststätte

Itzehoe (ots) - Erst am Sonntag wurde eine 57jährige Itzehoerin unter Alkoholeinfluss mit ihrem Fahrzeug in der Portland-Cement-Straße gestoppt. Sie besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Bereits am Montag fuhr sie erneut in den Fokus der Polizeibeamten, als sie gegen 8 Uhr das Fahrzeug vom damaligen Kontrollort in die Elmshorner Straße lenkte. Auch für diese Fahrt ...

