POL-IZ: 220520.1 Itzehoe: Autofahrerin erneut ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Lohe-Rickelshof (ots) - Den in der Nacht zum Samstag aus einer Garage in Lohe-Rickelshof entwendeten Mercedes hat eine Streife noch in der Tatnacht in Heide wieder aufgefunden. Die Beamten entdeckten den Wagen in der Klaus-Harms-Straße und stellten ihn zwecks der Spurensuche sicher. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Noch ist unklar, wer das Auto gestohlen hat. Merle Neufeld Rückfragen bitte an: ...

mehr