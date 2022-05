POL-IZ: 220520.7: Quarnstedt: Autofahrer verunfallt unter Alkoholeinfluss im Straßengraben

Brunsbüttel (ots) - Eine günstige Gelegenheit hat ein Dieb am Samstag in Brunsbüttel genutzt und einer Dame in einem Supermarkt das Portemonnaie aus der leichtsinnig platzierten Tasche entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. In der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr hielt sich eine 93-Jährige in Begleitung ihrer Tochter bei Aldi in der Max-Planck-Straße auf. Während des Shoppens deponierte die Geschädigte ihre ...

mehr