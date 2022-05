Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220530.6 Brunsbüttel: Diebstahl im Supermarkt

Brunsbüttel (ots)

Eine günstige Gelegenheit hat ein Dieb am Samstag in Brunsbüttel genutzt und einer Dame in einem Supermarkt das Portemonnaie aus der leichtsinnig platzierten Tasche entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr hielt sich eine 93-Jährige in Begleitung ihrer Tochter bei Aldi in der Max-Planck-Straße auf. Während des Shoppens deponierte die Geschädigte ihre Handtasche samt Geldbörse im Einkaufswagen. Zwar meinte die Frau, ihre Tasche gut bewacht zu haben, allerdings schaffte ein Unbekannter es dennoch, sich die Geldbörse mitsamt 50 Euro unbemerkt zu nehmen.

Die Betroffene selbst nahm keine verdächtige Person wahr, ihre Begleiterin allerdings registrierte eine Frau, die kurzzeitig nahe am Wagen der Anzeigenden stand. Ob dies die Diebin war, ist unklar.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell