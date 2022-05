Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220530.2 Hemmingstedt: Betrunken am Steuer

Hemmingstedt (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat eine Streife in Hemmingstedt einen Autorfahrer überprüft, der stark alkoholisiert war. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 02.20 Uhr waren Beamte auf der Straße Oeverwisch aus Büsum kommend in Richtung Heide unterwegs. Dort fiel ihnen ein Audi auf, der mehrfach die Fahrbahnbegrenzung des rechten Fahrstreifens überfuhr. In der Hemmingstedter Dorfstraße stoppten die Einsatzkräfte das Fahrzeug schließlich, um es zu kontrollieren. Dabei stellten sie bei dem Fahrer deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Zwei Bier habe er getrunken, so der 23-Jährige. Ein Atemalkoholtest bei dem Dithmarscher ergab einen Wert von 1,63 Promille. Der Beschuldigte musste sich darauf der Entnahme einer Blutprobe stellen, den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Polizisten und leiteten ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr ein.

