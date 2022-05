POL-IZ: 220520.3 Itzehoe: Einbruch in die Zulassungsstelle

Wrist (ots) - In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in Wrist einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und Tabakwaren und Bargeld daraus entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Im Zeitraum von Mittwoch, 22.30 Uhr, bis Donnerstag, 10.00 Uhr, begaben sich Diebe zu dem Automaten an einem Imbiss in der Hauptstraße. Sie öffneten das Gerät mit Gewalt und leerten mehrere ...

