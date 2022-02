Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 73 (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven. Am heutigen Freitagmorgen kam es gegen 06:25 Uhr auf der B73 Höhe Altenbruch zu einem Verkehrsunfall.

Eine 21-jährige Cuxhavenerin wollte mit ihrem PKW aus dem Alten Weg kommend nach links in Richtung Hamburg abbiegen und übersah hierbei einen 45-jährigen Otterndorfer, welcher in Richtung Cuxhaven unterwegs war. Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die B73 in Richtung Cuxhaven für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Erst vor gut zwei Wochen war es an der gleichen Stelle in den Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall mit identischem Unfallhergang gekommen, bei welchem einen Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

