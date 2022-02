Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geparkten PKW beschädigt und geflüchtet

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Donnerstagmittag (10.02.2022) hatte ein 53-jähriger Mann aus Mecklenburg-Vorpommern seinen schwarzen Toyota Avensis gegen 12:00 Uhr an der Straße Niedersachsenkai in Cuxhaven ordnungsgemäß abgestellt und suchte im Anschluss seine Arbeitsstelle auf. Als er gegen 16:30 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte stellte er fest, dass dieser am hinteren linken Kotflügel stark beschädigt wurde. Ein Verursacher hatte sich hierbei nicht zu Erkennen gegeben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

