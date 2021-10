Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Angerempelt und zugeschlagen

Verletzungen erlitt ein 21-Jähriger am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr lief der 21-Jährige mit Bekannten in der Schnaitheimer Straße. Ein Unbekannter kam ihnen entgegen und rempelte den 21-Jährigen an. Als sich der 21-Jährige umdrehte, bekam er wohl ohne Vorwarnung einen Schlag ins Gesicht von dem unbekannten Schläger. Danach flüchtete der Täter sofort in Richtung Felsenstraße. Das Polizeirevier Heidenheim (Telefon 07321/3220) fahndete nach dem Unbekannten. Der soll etwa 20-25 Jahre alt und 175-180cm groß gewesen sein. Er war komplett schwarz gekleidet, hatte kurzes schwarzes Haar, die Seiten rasiert und einen leichten Bartansatz. In der Hand hielt er eine hellblaue Getränkedose.

