POL-HA: Personalien von Unfallbeteiligtem in Wehringhausen überprüft - 13 Haftbefehle

Am Frühen Freitagabend (17.09.2021) kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen eines Verkehrsunfalls in Wehringhausen einen 42-Jährigen und fanden heraus, dass gegen ihn mehrere Haftbefehle vorlagen. Gegen 18.30 Uhr überprüften die Beamten an der Kreuzung der Eugen-Richter-Straße und der Gutenbergstraße die Personalien des Hageners. Als sich herausstellte, dass gegen ihn insgesamt 13 Haftbefehle vorlagen, nahmen sie ihn zunächst mit zur Dienststelle. Dort konnte der 42-Jährige alle festgelegten Geldstrafen bezahlen und die Wache anschließend wieder verlassen. (sen)

